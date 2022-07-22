القابضة للمياه: نساهم في بناء القدرات والكوادر بالتعاون مع الجهات البحثية

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على أهمية البحث العلمي والبحوث التطبيقية والخطط البحثية، واستخدام المنهج العلمي في دراسة المشكلات لإيجاد حلول تطبيقية فعالة وفقا لنتائج الأبحاث والدراسات العلمية، بهدف تطوير وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

بناء القدرات والكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات البحثية المصرية والدولية

وأشار رسلان خلال بيان له، إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارات البحوث والتطوير بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وضرورة بذل الجهود المتواصلة لتفعيل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في بناء القدرات والكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات البحثية المصرية والدولية.

التنسيق مع القطاعات الأخرى

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن من أهم الأهداف المؤسسية لإدارات البحوث والتطوير، هي: (إعداد وتنفيذ خطط بحثية تطبيقية للشركة القابضة وشركاتها التابعة تراعي التنسيق مع القطاعات الأخري وتحدد أهم الموضوعات الملحة الواجب بحثها، إعداد مشروعات بحثية من منطلق المشكلة والحل وتقديمها إلى جهات التمويل المحلية والدولية لتنفيذها).

تطبيق التكنولوجيا الجديدة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

ولفت إلى دور الإدارة في بحث إمكانية تطبيق التكنولوجيات الجديدة في مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وإعادة استخدام المياه وكذلك تقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه وذلك بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، والمساهمة الفعالة في بحث الموضوعات الفنية الطارئة ودراسة أسبابها والعمل على حلها.

اعتماد خطط وضعية لبعض الأزمات

وذكر أن ما يميز تلك الإدارات الاعتماد على المنهج العلمي والبحثي في دراسة وتحليل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي وتشخيص أسبابها وبيان طرق معالجتها، واعتماد خطط وضعية لبعض الأزمات مع تقييم الوضع قبل وبعد ودراسة الحلول المقترحة، والإشراف على البرامج الملائمة للتطوير العلمي في المجالات الإدارية والفنية لمختلف إدارات البحوث والتطوير بالشركات التابعة.