الجامعات: انتظام اختبارات القدرات 2022 بمختلف الكليات

تواصل الجامعات الحكومية اختبارات القدرات 2022، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، بجانب تحقيق الحد الأدني لمجوع الالتحاق.

وشددت الكيات على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحدود الدنيا لمراحل تنسيق القبول 2022 وكذلك مواعيدها، متوقف على موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، وفقا للضوابط و القرارات التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة لمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن عمليات التسجيل تسير بصورة طبيعية وهادئة، مع التأكيد على ضرورة جاهزية مكاتب التنسيق الإلكتروني لاستقبال الطلاب وتسجيل رغبات اختبارات القدرات.

اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

في السياق ذاته، تستعد الجامعات الأهلية «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، إجراء اختبارات القبول بالجولة الثالثة لطلاب الثانوية 2022- وما يعادلها من شهادات، والتي من المقرر أن يجرى تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.