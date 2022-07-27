الجامعات تواصل اختبارات القدرات 2022.. و57 ألف سجلوا حتى الآن

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات إجراء اختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وفقا للضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأكد السيد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، أنه لم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن بشأن الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات، لافتا إلى أن الكليات بدأت في إجراء الاختبارات وفقا للجداول الزمنية الموضوعة في هذا الشأن.

الكليات تواجه كورونا بتخفيف الأعداد وارتداء الكمامة للطلاب خلال اختبارات القدرات

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة والأعلى لجامعات شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا ومجابهة المرض خلال أعمال الاختبارات من خلال التطهير الدوري للمنشآت وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لافتا إلى إلى أن عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القدرات 20220 بلغ حتى الآن 57 ألف طالب وطالبة، وأن التسجيل مستمر عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنا حتى يوم 6 أغسطس، وأن الموقع يعمل طوال الـ 24 ساعة دون أي مشاكل خلال فترة التسجيل.

اختبارات القدرات 2022

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والجامعات، أن نتيجة اختبارات القدرات 2022، سيتم الكشف عنها خلال 72 ساعة لكل كلية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك بعد الانتهاء من تصحيحها، موضحا أن موقع التنسيق هو الجهة والوسيلة التي يحق للطالب من خلالها التسجيل ومعرفة أي شيء يتعلق بالتنسيق الخاص به.