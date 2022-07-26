شروط اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم (صور)

انطلقت اختبارات القدرات لطلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، تمهيداً لقبولهم في كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، وفقاً لتنسيق الجامعات 2022، حيث تفقد عميد الكلية إجراء الاختبارات، اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى 6 أغسطس المُقبل، مُعلناً عن شروط الخضوع لاختبارات قدرات كلية التربية الرياضية أبرزها قياس الطول، وتفاصيل الاستثناءات المقدمة لبعض الطلاب، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها قياس درجة الحرارة للطلاب.

شروط الخضوع لاختبارات القدرات

وقال الدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية في جامعة الفيوم، إنّ أبرز شروط خضوع الطلاب لاختبار القدرات المؤهل للالتحاق بالكلية، هو ألا يقل طول الطلاب الذكور عن 165 سم في اختبارات الطول، وألا يقل في الإناث عن 155 سم، ولكن يستثنى من ذلك الشرط الطلاب الحاصلين على شهادات التفوق الرياضي الموثقة من اتحاد اللعبة، واللجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة.

اختبارات قدرات التربية الرياضية

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية، في تصريحت لـ«الوطن» أنّ الاختبارات تتضمن الوزن والقوام، والاختبارات البدنية والمهارات، موضحاً أنّه عقب ذلك يأتي دور الاختبارات المعرفية، تليها المقابلات الشخصية، والكشف الطبي العام.

شروط الالتحاق بالتربية الرياضية

على جانب آخر، أوضح الدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية، أنّ الكلية تشترط عدة شروط لقبول الطلاب من خلال اختبارات القوام والبدنية، تتمثل في التالي:

1- خلو الطالب من أي تشوهات في القوام.

2- الألعاب التي يمارسها الطلاب.

3- مهارات الطالب في الجري 100 وحتى 800 متر للذكور.

3 – مهارات الطالبة في الجري من 50 وحتى 600 متر للإناث.

4 – الرشاقة والمرونة الجسدية للطالب.

5- خلو الطالب من أي أمراض مزمنة واجتياز الكشف الطبي العام.

عميد الكلية يتفقد الاختبارات

وتفقد عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم انطلاق أول أيام اختبارات القدرات، بحضور الدكتور أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمشرف العام على الاختبارات، والدكتور معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.