«ياسر» من لاعب كرة قدم إلى بائع تين شوكي بالمنوفية: «نفسي اتجوز»

لم يسعفه الحظ في الاحتراف ولعب كرة القدم، فقرر بيع التين الشوكي أحد أجمل المأكولات الشعبية في مصر، وذلك من خلال عربة «كارو» يتجول بها في جميع محافظات مصر تاركا أسرته في محافظة أسيوط للبحث عن رزقه، مما أدى إلى اكتسابه شهرة واسعة بين المواطنين الذين يشترون منه لقصة كفاحه خلال السنوات الماضية.

بدايات الشاب ياسر مع لعب كرة القدم

هو الشاب ياسر ابراهيم سيد، الذي يبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بإحدى قرى صعيد مصر بمحافظة أسيوط، بدأ في ريعان شبابه بممارسة كرة القدم لعدة سنوات في أندية مختلفة تمثلت في: «بترول أسيوط، ونادي غزل أسيوط، والمقاولون العرب وسموحة»، وغيرها من النوادي الأخرى، ولكن لم يقف الحظ بجانبه في استكمال حلمه فقرر اعتزال كرة القدم، حيث كان يحلم ياسر في الاحتراف في أوروبا ولكن لم يسعفه الحظ لتحقيق حلمه.

اتجاه ياسر لبيع التين الشوكي

الشاب الصعيدي لم يستسلم وعزم بالبحث عن عمل دون ملل أو كلل، حيث عمل بالبناء والتعمير وتجارة الفاكهة حتى جاء بعربة كارو واضعا عليها التين الشوكي ويقوم بالتنقل بها بين أنحاء الجمهورية، ولعله مستقر بعض الشئ حاليا في المنطقة الثامنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث لاقى حالة من التفاعل بين المواطنين هناك لحسن تعامله معهم ولجمال التين الشوكي الذي يقوم ببيعه، بالإضافة إلى رخص سعره.

الشاب ياسر: نفسي اتجوز

يقوم الشاب الصعيدي بالعمل ليلا ونهارا حتى يجمع مصاريف زواجه بعدما نجح في خطبة إحدى الفتيات، حيث يسعى للزواج في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يبيع التين الشوكي في فترة حصاده فقط ويقوم بالعمل في أعمال حرة أخرى باقي السنة، حيث أنه لا يقف على العمل في مجال واحد فقط ويسعى قدما للعمل في جميع المجالات المختلفة دون الاقتصار على بيع التين الشوكي أو في مجال البناء فقط.