تعرف على ضوابط دخول امتحان القدرات للكليات 2022.. بينها ارتداء الكمامة

تواصل الجامعات الحكومية والكليات التي تشرط اجتياز الاختبارات للالتحاق بها، استقبال الطلاب وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، حيث كشفت الوزارة عن ضوابط دخول امتحان القدرات للكليات 2022 لجميع الطلاب ومن بينها الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ضوابط دخول امتحان القدرات للكليات 2022

وحددت وزارة التعليم العالي ضوابط دخول امتحان القدرات للكليات 2022 كالآتي :

- ممنوع منعاً باتا الدخول بالتليفونات المحمولة أو السماعات أو أجهزة إلكترونية حيث يتم اعتبار الطالب غير لائق للاختبارات إذا خالف قواعد الاختبارات المعمول بها.

- ضرورة إحضار كافة المستلزمات الوقائية من كمامات وقفزات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات.

اختبارات القدرات 2022

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الاختبارات خاصة اختبارات المقابلة الشخصية في بعض التخصصات.

- ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط .

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات خلال مراحل الاختبارات وذلك يوم إجراء الاختبار.

- ممنوع تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات حال تصويره أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن تسجيل رغبات اختبارت القدرات 2022 يسير بصورة إيجابية وطبيعية دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام المرحلة دون توقف.