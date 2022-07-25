الأعلى للجامعات يشدد على الاستعداد لاختبارات القدرات 2022 للكليات

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خلال اجتماعه الدوري، بحضور رؤساء الجامعات على الجاهزية التامة لاختبارات القدرات 2022 للكليات، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2022 لالتحاق بالكليات التي يُشترط للقبول بها، وعلى ضرورة اجتيازها، لافتا إلى أن التقدم إليها بدءً صباح اليوم ويستمر حتى 6 أغسطس القادم.

إجراء اختبارات القدرات 2022 للكليات

و أكد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال اختبارات القدرات 2022 للكليات، وذلك حرصا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، مشددا على ضرورة إجراء الاختبارات تحت إشراف رؤساء الجامعات ونوابهم لشئون التعليم والطلاب، لضمان انتظامها خلال الفترة المُقررة.

التنسيق الإلكتروني واختبارات القدرات 2022 للكليات

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أسماء المؤسسات الجديدة التي تم ضمها لاختبارات القدرات 2022 للكليات، وإتاحتها بموقع التنسيق الإلكتروني أمام جميع الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العام 2022، وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء وهي:

- إدراج الجامعات التكنولوجية جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- جامعة الدلتا التكنولوجية.

- جامعة بني سويف التكنولوجية.

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

- جامعة طيبة التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

وكشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ أكثر من 46 ألف طالب وطالبة سجلوا حتى الآن لاختبارات القدرات 2022، لافتا إلى أن التسجيل مستمر يوميا طوال 24 ساعة و حتى 6 أغسطس المقبل، مع التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكلية.