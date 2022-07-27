أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة تستهدف «المنافسة العالمية»

قالت الدكتورة نهى نبيل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة حلوان، إن مصر لديها تجربة رائدة في مجال إنشاء المدن الجديدة، وإنها بدأت في إنشاء تلك المدن منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي ما يُطلق عليها مدن الجيل الأول أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان، إلا أنها في البداية واجهت عدة صعوبات واستغرقتا وقتا طويلا لجذب السكان إليها.

مقومات جذب السكان للمدن الجديدة

وأضافت «نبيل»، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن هناك مقومات لجذب السكان إلى المدن الجديدة يأتي على رأسها شبكة الطرق، ووسائل نقل ملائمة لمختلف الطبقات الاجتماعية، إضافة إلى توفير الخدمات مثل المستشفيات، المدارس والأسواق، وتوفير فرص العمل.

مدن الجيل الرابع تختلف عن الأجيال السابقة

وكشفت أستاذ التخطيط العمراني بجامعة حلوان، عن أن المدن الجديدة بالجيل الرابع تختلف عن الأجيال السابقة كونها لا تستهدف فقط استيعاب الزيادة السكانية بل تدخل المنافسة العالمية، كما أنها توفر فرص عمل وتضع مصر على خريطة العالم.

أشارت «نبيل»، إلى أن المدن الذكية تنافس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي نحقق بها كل العوامل الجديدة «مدن ذكية، خضراء ومتخصصة مثل الروبيكي».