المدن الجديدة تعلن الطوارئ استعدادًا لاستضافة مصر لقمة المناخ

قالت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى، لتنفيذ تعليمات الحكومة الخاصة بقمة المناخ «مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27»، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر 2022، وأضافت المصادر أن هناك تعليمات بالاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء بالمدن الجديدة، وإعادة تطوير وصيانة كافة المساحات الخضراء القائمة.

طوارئ بأجهزة المدن الجديدة للانتهاء من استعدادات قمة المناخ

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن رؤساء أجهزة المدن، بدأوا بالفعل في تنفيذ المهام الصادرة من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير والتحديث للمساحات الخضراء القائمة خلال الشهر الجاري، والعمل على إنشاء مسطحات خضراء جديدة، وزيادة الرقعة الخضراء بالمدن الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.

الشربيني: لدينا أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط

من جانبه أوضح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن بزيادة الرقعة الخضراء، مؤكداً أن العاصمة الإدارية الجديدة، وهي من مدن الجيل الرابع، تتمتع بمشروع الحدائق المركزية «كابيتال بارك»، وتعد أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، وثاني أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كيلو مترات، على مساحة ألف فدان، وتضم منطقة الحديقة الإسلامية ومنطقة المطاعم، وممرات المشاة والدراجات، ويتم اتباع أفضل أساليب الري الحديثة لها، مشيراً إلى أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، توفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من المواصلات الذكية.

من جانبه، أعلن المهندس أحمد على رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الانتهاء من اعتماد المخطط الإستراتيجي للمدينة، والمخطط التفصيلي للشريط الخدمي الواقع على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» وجاري الانتهاء من باقي المخططات التفصيلية تباعا، مشيراً إلى أن مدينة العبور الجديدة، تعد أكبر مدينة من حيث المساحة الخاضعة للتقنين، حيث تبلغ المساحة المراد تقنينها نحو 40 ألف فدان، مؤكداً تحقيق اشتراطات التصميم التي تتميز بها المدن الجديدة، من مساحات خضراء، وتهوية، وغيرها، مع توافر الخدمات اللازمة.

بشارة: نسابق الزمن للانتهاء من زيادة المسطحات الخضراء والأشجار

وفي سياق متصل، أوضح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من تطوير كافة الأحياء، وزيادة الرقعة الخضراء، والمساحات الخضراء بالمدينة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ.

مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: رفع الوعي المجتمعي حول التغيرات المناخية

كان الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أعلن أهمية رفع الوعي المجتمعي حول التغيرات المناخية من خلال الحملات التوعوية والدمج في المناهج التعليمية، والتأكيد على تميز وتنوع المدن واختلافها، واقتراح إمكانية إدراج قضية العلاقة بين المدن المستدامة والتغير المناخي ضمن أجندة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27 وذلك لتعزيز المرونة الحضرية والتحول إلى المدن المستدامة لتحقيق مستقبل حضري أفضل.