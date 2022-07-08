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المدن الجديدة تواصل استعداداتها لاستقبال المواطنين بالحدائق والمتنزهات

بشارة: رفع حالة الاستعداد وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء

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أيمن حمزة
10:33 ص | الجمعة 08 يوليو 2022
المدن الجديدة تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

المدن الجديدة تواصل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

واصلت أجهزة المدن الجديدة جهودها لرفع كفاءة وتطوير الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والمتنزهات، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، واستعدادا لاستقبال المواطنين في عطلة العيد، لتكون متنفسا لقاطني المدن الجديدة ولإضفاء المظهر الحضاري والجمالي، وتحقيق أعلى جودة حياة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مندور: رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق

من جانبه كلف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إدارة الزراعة برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق بمختلف أنحاء المدينة، وإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة كافة المخالفات، لتكون متنفسا للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المسطحات الخضراء كما تم توفير عدة أنواع متعددة من الأشجار والزهور ذات الألوان المبهرة لإضفاء مزيداً من البهجة والسعادة والسرور بين المواطنين.

الغيطي: متابعة دورية لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل بالمتنزهات

وفي ذات السياق، شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، خاصة بالمنتزه الرئيسي والذي تم الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال النظافة به تمهيدا لاستقبال المواطنين، وكذلك «شارع مصر بازار العبور» باعتبارهم من أهم المناطق ذات الكثافة العالية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وخلال فصل الصيف بشكل عام.

ولفت «الغيطي» إلى أن غرفة الطوارئ بالمدينة، على أتم استعداد للتعامل مع كافة شكاوى المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الراحة خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

بشارة: رفع حالة الاستعداد وتكثيف أعمال الصيانة

وأوضح المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم رفع حالة الاستعداد وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات، في ظل إقبال المواطنين على زيارة الحدائق المفتوحة بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم توجيه فرق إضافية لأعمال النظافة العامة، ورفع المخلفات من المسطحات الخضراء، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة، مشددا على سرعة تفريغ صناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة، والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقي شكاوى المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة، للتعامل مع الشكاوى فور وصولها أولا بأول.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.