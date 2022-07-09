أجهزة المدن الجديدة تعلن الطوارئ وتشكل فرق متابعة خلال إجازة الأضحى

أدى رؤساء أجهزة المدن الجديدة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحات والمساجد الكبرى، بين المواطنين، للاستماع إلى طلباتهم وشكاواهم، والتعرف على آرائهم فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم خاصة خلال إجازة العيد، والتي تتزامن مع حلول فصل الصيف.

بشارة: نسعى لتذليل كافة العقبات أمام سكان المدينة

وقال عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الجهاز يسعى دائما لتقديم كافة الخدمات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، مشيراً إلى أن غرفة الطوارئ بجهاز المدينة يعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين، مؤكداً إصدار قرار إداري بتكليف معاوني رئيس الجهاز بمتابعة كافة أعمال المرافق الخدمية العامة «النظافة والإنارة والصيانة، وري الزراعات يوميًا بالتناوب»، لضمان استمرار تقديم الخدمات يشكل يومي، على أن يتم إعداد تقرير يومي لما تم إنجازه على أرض الواقع.

الغيطي: تلبية كافة مطالب المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حرصه على أداء صلاة العيد بالساحة الكبرى، للتأكد من وصول كافة الخدمات للمواطنين، خاصة خلال الأعياد والمناسبات العامة، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات لرؤساء الأحياء، بضرورة التواجد بين المواطنين بشكل يومي، خاصة في المنتزهات والحدائق.

«غنيم»: إعلان الطوارئ بالجهاز

من جانبه أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المتابعة المستمرة لمجموعة عمل الطوارئ، والتي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الجهاز، طوال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، كذلك لجنة التدخل السريع من إدارة أمن الجهاز بالتعاون مع الشرطة لمنع المخالفات بشكل عام، ومخالفات البناء بشكل خاص، مشيراً إلى وضع خطة لمتابعة المرافق الحيوية لمنع المخالفات خلال إجازة العيد، والتنسيق مع كافة الجهات المختصة لمتابعة مدى جدية وانتظام سير العمل والتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وأوضح «غنيم» أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري بجميع الأحياء للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من المخالفات والتصدي الفوري لأي محاولة، موضحا أن الخط الساخن 15100 يعمل خلال الـ 24 ساعة ويتلقى شكاوى المواطنين التي تخص خدمات المرافق العامة مثل « مياه الشرب، والصرف الصحي، وأعمدة الإنارة، والنظافة» وغيرها من الخدمات.

الجزار: شركات مياه الشرب ترفع درجة الاستعداد

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، لمجابهة أي مشكلات قد تطرأ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً ضرورة العمل على الالتزام بتعليمات استخدام الصرف الصحي خلال أيام العيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف حفاظا عليها.