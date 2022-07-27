لو بتشتكي إن فاتورة الكهرباء عالية.. اعرف الأسباب وتجنب تلك العادات

تأتي بعض الفواتير بأرقام مرتفعة غير متوقعة بالنسبة للكثير من المستهلكين، ولا يعرفون سببا لذلك، ولكن هناك بعض العادات الخاطئة التي يمكن أن يرتكبوها وتتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء في بيتك دون علمهم.

وفي إطار حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين وإرشادهم لما فيه مصلحتهم، قدم الجهاز بعض النصائح والمعلومات التي توضح سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

عادات تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء

وفيما يلي تستعرض «الوطن» بعض المعلومات التي نشرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي تعرف المستهلكين بعض السلوكيات التي قد تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها.

أخطاء تجنبها حتى تقلل فاتورة الكهرباء

1- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة

عند ملاحظتك وجود ثلج في فريزر الثلاجة يجب عليك العمل على إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر فورا، وذلك حتى لا يزيد ذلك من استهلاك الطاقة كما يؤدي إلى ضعف كفاءة عمل الثلاجة مع مرور الوقت.

2- فتح الثلاجة بشكل مستمر

كثير منا يفتح باب الثلاجة عند رغبته في أخذ شيء منها ويطول في مدة ترك الباب مفتوحا، وهو من أكبر العادات الخاطئة التي تؤدي إلى استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب في فصل الصيف، خاصة الذي يحتاج الكثيرين فيه إلى شرب كميات كبيرة من المياه وبالتي فتح الثلاجة بشكل متكرر يوميا.

3- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء

بعد الانتهاء من الاستخدام لا تترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، حتى تقلل من استهلاك الكهرباء، حيث أن تركها موصولة حتى بعد إيقاف تشغيل الأجهزة يزيد فاتورة الكهرباء، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء.

4- ترك الإضاءة

لا تترك الإضاءة مفتوحة من أجل توفير الكهرباء