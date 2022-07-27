ضبط 1558 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1558 قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال 24 ساعة.

ضبط 54 قضية سجائر

وأسفرت الحملات في مجال رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا، عن ضبط 54 قضية بإجمالي مضبوطات 41136 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، منها قضية حجب بإجمالي مضبوطات 1340 عبوة سجائر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 19 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ60٫950 طن أقماح محلية.

5 قضايا مضبوطات

وفي إطار جهود الإدارة في رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 180 قطعة «16 صوتية – 72 ضوئية – 92 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.