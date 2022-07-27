ضبط 36 سيارة سرفيس غير ملتزمة بأجرة الركوب المحددة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس والأجهزة المعنية بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة على المحاور والطرق والمواقف للتأكد من التزام سيارات السرفيس بتطبيق التعريفات المحددة لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

مخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير

وأعلنت محافظة الجيزة أن الأجهزة التابعة لها تمكنت من ضبط 36 سيارة سرفيس مخالفة للتعريفات المحددة لخطوط السير وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة محافظة الجيزة على مدار 3 أيام متتالية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحملات شملت كافة قطاعات المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء لفرض الانضباط علاى منظومة نقل المواطنين والأجرة المحصلة منهم مع ضبط مخالفات السير لبعض المركبات، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء بإلغاء أو سحب خط سير السرفيس الخاص بهم أو توقيع الغرامات المقررة في ذلك الشأن، أو سحب تراخيص المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أن الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والجهات المعنية شملت مناطق مشعل والطوابق فيصل وشارع الأربعين بترسا ومشعل والرماية، حيث تم ضبط سيارات سرفيس تقوم بتحصيل أجرة أكثر من المقررة قانوناً وتغيير خطوط السير بتجزئة الطريق وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفين.

تحميل عدد ركاب أكثر من المسموح

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط المركبات المخالفة من سيارات «فان» ووسائل نقل مخالفة بقطاع هضبة الأهرام بإجمالي 10 سيارات تعمل بدون خطوط سير وتراخيص تشغيل وتقوم بتحميل عدد ركاب أكثر من المسموح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم ، لافتا إلى أنه تم إتاحة وسائل تواصل متعددة مع المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير، وذلك عبر وسائل الاتصال العديدة التي تم إتاحتها للتسهيل على المواطنين، وهي رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg والارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.