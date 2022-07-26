ضبط هاربين من 131 سنة سجن وغرامة 42 مليون جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 13 حكما قضائيا، والمقضي فيها بالحبس بمدد بلغت 13 سنة، وغرامات مالية مستحقة 42,250,000 مليون جنيه.

إجراءات قانونية

وبمواجهة المتهم بـ الأحكام الصادرة ضده أقر بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، أنّ صاحب شركة مقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 99 حكما قضائيا في قضايا شيكات دون رصيد، والمقضي فيها بالحبس بمدد بلغت 118 سنة، بالإقامة في إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

مواجهة المتهم

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.