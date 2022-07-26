واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1477 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

56 قضية سجائر

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 56 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 41081 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت 1,450 طن أقماح محلية، وضبط 21 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ128 طن أقماح محلية.

3 قضايا مضبوطات

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت 132 قطعة «5 قطع صوتية – 67 قطعة ضوئية – 60 ملصقا»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.