ضبط راقصة في كمين دفرة بطنطا.. «عليها أحكام جنائية»

ضبطت الأجهزة الأمنية في كمين دفرة، الموجودة في المدخل الجنوبي لمحافظة الغربية، راقصه أفراح، أثناء ذهابها لإحياء وتقديم إحدى الحفلات في حفل زفاف، مقام في إحدى القاعات بمدينة طنطا.

تحرير محضر بالواقعة

وحررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، ومخاطبة إدارة السجون من أجل ترحيل المتهمة وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود إشارة من كمين دفرة علي طريق القاهرة طنطا الزراعي، يفيد تمكن ضباط المباحث من القبض على راقصة، أثناء ذهبها إلى إحياء أحد الأفراح.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن الراقصة تدعى دنيا وتبلغ من العمر 37 عامًا، ومقيمة بالقاهرة، وجرى القبض عليها في كمين شرطة دفرة، المتواجد في مدخل طنطا الجنوبي، علي طريق القاهرة - طنطا الزراعي، وذالك لوجود عدة أحكام جنائية صادرة ضدها.

وبالكشف على هويتها، تبيّن أن الراقصة كانت في طريقها إلى تقديم أحدي الفقرات الإستعراضية، في حفل زفاف مقام بمدينة طنطا، وبالإطلاع على هويتها الشخصية، والإستعلام عنها، تبين صدور أحكام جنائية ضدها، وتم اقتيادها الي ديوان عام مركز شرطة طنطا.

وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.