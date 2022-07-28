حظك اليوم برج السرطان الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أكّدت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، في توقعاتها على الصعيد المهني والعاطفي للمولود برج السرطان، أنَّ القمر موجود في منزله الثاني ولهذا على مولود هذا البرج اليوم أن يتصرف بتروي وحكمة في خطواته المهنية وأيضًا على الصعيد العاطفي، الفلك ينصحه اليوم بضرورة أن يعتمد اللباقة ولا يتسرع في أقواله وردود أفعاله.

ومن مشاهير برج السرطان، المطربة اللبنانية نوال الزغبي، والفنانة نيرمين الفقي، ونيكول سابا، ودوللي شاهين، وأيضًا شيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وكلا من الفنانين أحمد فلوكس، وأحمد السعدني.

ويتسم مولود برج السرطان، بالكثير من الصفات منها، أنَّه ذو خيال واسع وذكاء شديد، كما أنَّه من الشخصيات الاجتماعية، ويحب السفر والرومانسية، ويعشق الموسيقى.

واليوم الخميس الموافق 28 يوليو الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية، للمهتمين بمتابعة الفلك وحركة الكواكب، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنَّ حظك اليوم على المستوى المهني لبرج السرطان، يتمثل في وجود القمر في منزله الثاني وعليه اليوم أن يتصرف بتروي وحكمة في خطواته المهنية وأيضًا على الصعيد المالي.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، كشفت «فؤاد» لمواليد برج السرطان اليوم، نصيحة الفلك لهم بضرورة أن يعتمدوا اللباقة ولا يتسرعون في أقوالهم وردود أفعالهم.