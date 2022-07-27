محاذير في امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس الإسكندرية 

تابع مدير عام إدارة غرب التعليمية، صباح اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات النقل الدور الثاني للعام الدراسي 2022، وذلك بمدرسة طاهر بك الإعدادية بنين للصف الأول والثاني الإعدادي وفق التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووفق الجدول المعلن.

حفظ حقوق الطالب في امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

و أكد مدير عام الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب، وكذلك نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن مظاريف الأسئلة مفتوحة فى الميعاد المحدد والتأكد من مدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار بالاضاقة الي توافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والابتعاد كل البعد عن أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

مواعيد امتحانات الدور التاني وفقاً للجدول المعلن من الوزارة

وكانت امتحانات الدور الثاني قد بدأت في 17 يوليو الجاري بامتحانات الصف الرابع الابتدائي وفق التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووفق الجدول المعلن بامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين، كما بدأت امتحانات صفوف النقل الفني بالتعليم الفني بكافة نوعياته «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج»، وكانت قد بدأت امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني من المرحلة الإعدادية في 24 يوليو، في حين تبدأ امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في 31 يوليو الجاري وتنتهي 4 أغسطس المقبل.