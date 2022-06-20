ضبط شخصين بحوزتهما نصف كيلو هيروين قبل ترويجه بالغردقة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات، من إلقاء القبض على صاحب ورشة نجارة واستورجي وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تقدر بنصف كيلو جرام، في شارع السلام وسط مدينة الغردقة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط نصف كيلو هيروين

ووردت معلومات للعقيد شهاب جابر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، بأن صاحب ورشة نجارة واسترجي ينويان الاتجار في المخدرات، وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط مكافحة المخدرات بالغردقة من إلقاء القبض على المتهمين بشارع السلام وسط مدينة الغردقة، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين قبل توزيعه على العملاء، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة على شاطئ البحر

وفي سياق آخر، تحقق الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة في واقعة العثور على جثة لرجل مجهول الهوية عُثر على جثته شبه عارية على أحد الشواطئ جنوب مدينة الغردقة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة .