ريهام عبدالغفور تحتفل بعيد ميلاد مريم أبو عوف: «كل سنة وأنتي أشطر وأنجح»

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة إلى المخرجة مريم أبو عوف، بمناسبة عيد ميلادها، إذ تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة.

رسالة ريهام عبدالغفور للمخرجة مريم أبو عوف

ونشرت ريهام عبدالغفور صورة تجمعها بالمخرجة مريم أبو عوف عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة، «كل سنة وأنتي ألذ وأشطر وأنجح، بحبك أوي يا ميمي».

ريهام عبدالغفور تتصدر تريند جوجل

وتصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور محركات البحث على «جوجل»، بعد حديثها عن عائلتها وأمورها الشخصية، ومدى تقدير زوجها لها ودعمه الشديد في كل أعمالها التي تصورها قائلة، «زوجي داعم كبير لي ويحب عملي ويشجعني».

ابتعاد ريهام عبدالغفور عن السوشيال ميديا

كما تحدثت ريهام عبدالغفور عن سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا، إذ أنَّها فنانة غير فعّالة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة «أنا ضايعة خالص في السوشيال ميديا، دخلت السوشيال ميديا مضطرة وصديقة لي اقترحت عليا ده، وأنا مش نشطة عليها ومليش في جلسات التصوير».

الحياة الخاصة لـ ريهام عبدالغفور

سبق وتحدثت ريهام عبدالغفور في تصريحات تلفزيونية، أنَّها تزوجت في سن صغيرة، «ابني الكبير يبلغ من العمر 21 سنة ويدرس إخراج وتصوير في كندا، وابني الصغير يبلغ من العمر 10 سنوات، أنا تزوجت صغيرة في السن وأنجبت أبنائي بدري».

وعن سبب دخول ابنها المجال الفني، أكّدت ريهام عبدالغفور أنَّها لم يكن يشغل باله أي شيء يخص الوسط الفني، ولكنها تفاجأت بحبه للتصوير والإخراج دون مقدمات»، مشيرة إلى أنَّها تشعر بسعادة كبيرة بتقارب سن نجلها معاها «بحس إننا أصحاب مش أم وابنها».