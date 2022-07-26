وظائف خالية في مدارس التعليم العام بالدقهلية.. اعرف الشروط وطرق التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الاشرافية الشاغرة في التعليم العام «ابتدائي - إعدادي- ثانوي» للعام الدراسي 2022/2023 طبقا للقانون المنظم بشأن العمل بالقيادة المدرسية وتوافر شروط شغل الوظيفة والتقديم لها في المواعيد المقرر حسب الإعلان.

وتشمل الوظائف مدير مدرسة أو وكيل مدرسة بكافة مراحل التعليم، وكذلك مجه مادة أو موجه عام مادة أو نشاط.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، أن الوظائف المعلن عنها طبقا للقانون155 لسنه 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية 428 لسنة 2013 ، والقرار الوزاري رقم 164 لسنه 2016 ، والقرار 2297 لسنه 2022 ـ والقرار الوزاري 285 لسنه 2017 الخاص بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها .

الوظائف المعلن عنها

وشملت الوظائف المعلن عنها كل من: مدير مدرسة «ابتدائي- إعدادي- ثانوي» و ومدير مدرسة تربية خاصة، ومدير مدرسة لغات، ووكيل مدرسة «ابتدائي- إعدادي- ثانوي- لغات» بنوعيها تربية خاصة.

وفي قطاع التوجيه: موجه ماده «ابتدائي - إعدادي -ثانوي» عربي ولغات، وموجه عام ماده ونشاط ، وموجه أول ماده ونشاط.

كما أعلنت مديرية التعليم عن حاجتها إلي مدير ادارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية.

طريقة التقديم للوظائف

وعلى من يرغب فى شغل احدى هذه الوظائف المعلن عنها مراعاة الاتي

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال الموقع التالي، ومتابعه الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعلى الوزارة عبر هذا الرابط.