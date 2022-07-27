تجديد حبس متهمين بقتل شاب في مشاجرة بالشرقية.. رفضا طلب زواجه

قررت الجهات المختصة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس متهمين اثنين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل شاب في مشاجرة بينهما خلافات بينهم، بعد رفضهم طلبه بالزواج من إحدى فتيات أسرة المتهمين لكونه متزوج، وإصراره على الزواج من قريبتهم وذلك في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

مصرع شاب في مشاجرة بمركز الحسينية

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا من أهالي قرية قصاصين الشرق، بمقتل «محمد. أ. م» في مشاجرة مع آخرين. انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وفاة المجني عليه متأثرا بإصابته في الرأس

وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بين القتيل واثنين آخرين بسبب خلافات بينهما، وقام أحدهما بالتعدي عليه بالضرب بأداة خشبية ما أدى لإصابته بجرح ونزيف، وقام بعض الأهالي بنقله إلى مستشفى الحسينية المركزي لمحاولة إسعافه لكنه توفي في اليوم التالي متأثرا بإصابته. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية المركزي، ثم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق.

خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهمين

وكشفت التحريات عن وجود خلافات سابقة بين المتوفي والمتهمين بينهما خلافات قديمة بسبب طلبه الزواج من إحدى فتيات العائلة، غير أنه قوبل بالرفض لأنه متزوج، وتجددت الخلافات التي بدأت بمشادات كلامية، وتطورت لمشاجرة أصيب خلالها بضربة على رأسه بأداة خشبية ما أدى لوفاته وألقت الشرطة القبض على المتهمين الاثنين.

تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات

وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة، التي تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير طبي لبيان سبب الوفاة، تمهيدا للتصريح بالدفن، وفي وقت لاحق صرحت لنيابة بالدفن وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية ثم تقرر التحديد لهما 15 يوما.