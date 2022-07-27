الأورمان تنظم معرضا للملابس الجديدة بالمجان في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تقدمها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب التي تقدم أوجه الدعم والمساندة للمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكذلك المتضررين من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

بينما أوضح سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، قامت الجمعية بالتعاون مع المحافظة بتنظيم معرضا للملابس الجديدة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيع 3700 قطعة ملابس جديدة علي الأسر الأولى بالرعاية بقرى «الصوة - مساكن طابا - صفط الحنا - السعدية - الحلمية - طويحر - القطاوية - نزلة العزازي» بمركز أبو حماد، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة التي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.