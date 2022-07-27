ضبط 10050 علبة سجائر مجهولة المصدر وشيبسي منتهي الصلاحية في جنوب سيناء

قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء في تصريح خاص اليوم الأربعاء، إن الحملات التموينية التي تنفذها المديرية مستمرة وتشمل كل مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملات المكثفة تكون بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك.

وتابع أن المديرية شنت حملة مكبرة في مدينة نويبع في إطار توجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات وكافة المنشآت التموينية.

ضبط 10050 علبة سجائر مجهولة المصدر

وأكد وكيل وزارة التموين أنه جرى القيام بحملة مكبرة في مدينة نويبع الواقعة على خليج العقبة برئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، بعضوية أحمد محمود، محمد فتحي، والاشتراك مع عبد الراضي محمود مدير حماية المستهلك، وتمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على 10050 علبة سجائر مجهولة المصدر وكميات من الشيبسي منتهى الصلاحية، كما جرى تحرير محاضر بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

المخزون الاستراتيجي يكفي احتياجات المواطنين

وقال «عبدالقادر» إن المخزون الاستراتيجي للمحافظة يكفي احتياجات المواطنين مدة 4 شهور تقريبًا، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة قمة المناخ لذا جرى المرور بصفة يومية على محطات الوقود ومخازن الحملة للتأكد من وجود السلع والوقود.

وتابع أن وزير التموين والمحافظ، يتابعان الحالة التموينية لمدينة شرم الشيخ بصفة دورية خاصة قبل انطلاق قمة المناخ، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية حتى انعقاد المؤتمر لمتابعة الموقف التمويني للمحافظة بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة.