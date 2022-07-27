عامل يشعل النيران في نفسه بمصر القديمة.. اتخانق مع أسرة زوجته بسبب النفقة

شهدت منطقة مصر القديمة واقعة مأساوية، بعدما أقدم عامل على إشعال النيران في نفسه والقفز من شرفة منزل أسرة زوجته بسبب النفقة، وعلى الفور أبلغ الأهالي رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

العثور على جثة عامل مصاب بحروق في جسده

بداية الواقعة التي شهدتها منطقة مصر القديمة كانت ببلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة عامل مصاب بحروق في جسده، وبالانتقال والفحص تبين أن العامل يدعى «ح .م» ويبلغ من العمر 35 عامًا، وتبين أنه أقدم على إلقاء نفسه من الطابق الثالث من العقار.

خلافات على النفقة

أما عن الدافع وراء إقدامه على الواقعة، فقد تبين وجود خلافات بينه وبين زوجته بسبب النفقة وقد حضر إلى منزل أسرتها لإنهاء تلك الخلافات، وأثناء تواجده في منزلهم نشبت مشاجرة بينه وبين أسرتها، فقام بإشعال النيران في جسده وألقى بنفسه من العقار ليلقى مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وناظرت جهات التحقيق جثة المتوفي وأمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة واستدعاء شهود العيان حول الواقعة للاستماع إلى أقوالهم ونقل الجثة إلى المشرحة.