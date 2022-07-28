11 شيف يشاركون في مهرجان التورت لجذب السائحين على شواطئ الغردقة

نظم عدد من المنتجعات السياحية بمدينة مهرجان التورت لجذب السائحين على شواطئ مدينة الغردقة، حيث اشترك 11 شيف في عمل حوالي 100 تورتة مختلفة ومتنوعة من جميع الأنواع، مثل الموز والتين والكانتالوب والشيكولاتة والفواكه والمانجو َوالعنب، وتنوعت الحلوى بين شرقية وغربية في بوفيه ضخم على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، وسط سعادة السائحين الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم؛ مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

مهرجان التورت على شواطئ الغردقة

يوضح مصطفى الحفناوي، الشيف العمومي لأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، أن مهرجان التورت جرى تنظيمه على شواطئ الغردقة بمشاركة 11 شيف، وتم إعداد ما يقرب من 100 تورتة مختلفة ومتنوعة وحلويات شرقية وغربية، وأجريت مسابقة للتورتة الفائزة بالمهرجان.

فنادق الغردقة تبتكر كل ما هو جديد لجذب السائحين

وأشار محمد حمدي مدير عام فندق سياحي بالغردقة، إلى أن فنادق الغردقة، تبتكر كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ، وأن مثل هذه المهرجانات تعتبر من أنواع الترفيه والدعاية السياحية لمدينة الغردقة، ويتم عملها بصفة أسبوعية بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

ولفت حمدي، إلى أن هذه المهرجانات تلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.