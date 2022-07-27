فرق متخصصة لإسعاد السائحين على شواطئ الغردقة: رقص ولعب ورياضة

تحرص الفنادق والمنتجعات السياحية دائما على إرضاء النزلاء لجذب السائحين على الشواطئ، وذلك عن طريق فرق متخصصة في جلب السعادة للزوار، ولديهم قدرة فائقة في كيفية إسعاد النزلاء على الشواطىء لما لديهم من مهارات في الرياضة والموسيقى والرقص والغناء والثقافة وينتشرون في جميع أرجاء الفندق والابتسامة على وجوههم.

فرق الأنيميشن على شواطئ الغردقة

يقول حسني شوقي مسؤل بأحد فنادق الغردقة أن فرق الأنيميشن تكون مهمتها الأساسية هي المرح والترفيه وإسعاد النزلاء، ويبدأ عملهم من الساعة العاشرة صباحا ويستمروا حتى الساعة العاشرة مساء، ويرتدون زيًا موحدًا يميزهم داخل الفندق، ويتواجدون في جميع أرجاء الفندق ويمتلكون قدرات فائقة في الثقافة والرياضة والرقص والغناء ويتحدثون عدة لغات.

كورسات لفرق الانميشن

تقول «بولينا» من فريق أنيميشن لأحد الفنادق، وتحمل الجنسية الروسية، بأنها تلقت تدريبات وكورسات على التعامل مع النزلاء وكيفية خلق جو من المرح والسعادة لإسعادهم، لافتة في تصريحات لـ«الوطن» أنها تتواجد في كل مكان يتواجد فيه السائح سواء على حمامات السباحة أو الشاطئ وداخل منطقة الملاعب الرياضية، وذلك طوال اليوم منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

وتقول «اكسو» من فريق الأنيميشن بأحد الفنادق السياحية بأن فريق الاأنميشن يشارك النزلاء في فقرات موسيقية وحفلات غنائية ومسابقات ترفيهية واستعراضية وفقرات متنوعة وممارسة الرياضة والسباحة مع النزلاء وعمل أي حاجة لأسعادهم.

شروط الالتحاق بفرق الانيميشن

يقول عماد طه، مدير عام فندق سياحي بالغردقة بأن فرق الأنيميشن لا بديل لهم في أي فندق ومهتم الأساسية هي المرح والترفيه، ولا يخلوا أي فندق من وجودهم وشروط الالتحاق بفرق الأنيميشن هي إجادة اللغات والسن لا يتعدي 30 عاما وأن يكون ممشوق القوام وجسم رياضي ويجيد السباحة والرياضة ولديه َمهارات متنوعة مواصفات ومميزات خاصة وذو لياقة سواء رجل أو فتاة، وأن يجيدون السباحة والرقص والغناء.

تنشيط السياحة بالغردقة

ومن جانبه أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة بأن قسم الأنيمشين من الأقسام المهمة بالفنادق لأنه واجهة الفندق لتعامله المباشر مع السائحين ولديهم قدرة على حل مشاكل وإسعاد السائحين.