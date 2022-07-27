مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان آلاف السائحين على متن 80 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الأربعاء، 80 رحلة طيران سياحية قادمة من حوالى 12 دولة أوروبية وتقل ما يقرب من 12 ألف سائح من جنسيات مختلفة من بولندا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج ورومانيا وسلوفاكيا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 80 رحلة طيران

وأشار مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إلى أن مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان نحو 80 رحلة طيران سياحية آتية من مطارات أوروبا تقل حوالي 12 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، بواقع 70 رحلة طيران لمطار الغردقة و10 رحلات طيران لمطار مرسى علم وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاشة سياحية بفنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق ومنتجعات مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت إلى 100%، وذلك تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري، 108 رحلة طيران آتية من عدد من مطارات أوروبا وعلى رأسها الرحلات التشيكية بواقع 35 رحلة طيران، ثم البولندية 22 رحلة وإيطاليا 17 رحلة و4 رحلات من هولندا و3 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة واحدة من كل من النمسا، رومانيا والمجر، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي.