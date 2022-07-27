خبير اقتصادي: دعم الرئيس للأسر الأكثر احتياجا «في غاية الأهمية»

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، أن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجًا أمس، في غاية الأهمية واصفًا إياها بـ«الإيجابية»، وجاءت في وقتها.

وأضاف «جنينة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا ضخمة منذ جائحة كورونا في عام 2019، ثم التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية المتولدة من الحرب الروسية - الأوكرانية المشتعلة منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، وذلك لدعم الفقراء والفئات الأكثر احتياجا.

زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة

وثمن الخبير الاقتصادي، زيادة الحكومة لعدد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة لتصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه، بما يضمن الوصول إلى فئات أكثر احتياجًا في سائر المحافظات لم تكن تحصل على الدعم، مشضيرًا إلى أن إنفاق الحكومة لمساعدات استثنائية لأكثر من 9 ملايين مواطن حتى نهاية العام الحالي 2022، يؤكد على أن الدولة والرئيس يشعران بمعاناة المواطنين.

طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

ووققًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة حزمة من التكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إذ وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية عبر عدة قرارات أبرزها صرف مساعدات عاجلة واستثنائية حتى نهاية العام لأكثر من 9 ملايين أسرة بتكلفة إجمالية مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل مليوني كرتونة شهريًا.