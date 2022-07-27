وجه الرئيس بعلاجه.. إبراهيم يتحدى المرض ويستعد لامتحانات التربوي

رغم احتجازه منذ أمس داخل العناية المركزة في مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه استجابة لاستغاثته، يواصل «إبراهيم محمود عبدالعزيز»، 23 عاما خريج كليه الآداب بقسم الجغرافيا تحديه للمرض ويستعد لأداء امتحان التربوي في 15 أغسطس القادم.

معاناة مع المرض منذ 4 سنوات

4 سنوات متواصلة قضاها إبراهيم يعاني من أزمات صحية متوالية بعدما أصيب في حادث تصادم أثناء ذهابه إلى جامعة الزقازيق ليخضع بعدها للعلاج ويجري عدة عمليات جراحية، إلا أن جميعها لم تنجح في إنهاء معاناته ويظل أسيرا للمرض والألم، إلا أنه لم يستسلم واستطاع وسط هذه المعاناة أن يحصل على الشهادة الجامعية.

ويقول إبراهيم: «كنت حريصا على مذاكرة المناهج التعليمية وأذهب إلى الجامعة لأداء الامتحانات بمساعدة والدي وشقيقي الأكبر»، مضيفا أنه سيحاول مذاكرة دروسه أثناء احتجازه داخل المستشفى إذا أتيح له ذلك خاصة أن يدرس تربوي والامتحانات من المقرر إجراؤها يوم 15 أغسطس القادم.

الأسرة تحاول علاج ابنها قدر استطاعتها

ولفت إلى أن أسرته تدعمه بشكل كبير وعلى الرغم من أنهم أسرة بسيطة إلا أن والديه لم يقصرا معه وحاولا علاجه في بداية إصابته بمستشفى خاص قبل نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي حيث احتجز داخلها فترة للعلاج ثم تقرر خروجه، وبعد ذلك ترددوا به على العديد من عيادات الأطباء ولكن لم تفلح محاولات العلاج.

تفاصيل الإصابات الناتجة عن الحادث

وأشار إلى أن الحادث تسبب في حدوث إصابات له بجميع أنحاء جسده وتضررت رأسه ووجه بشكل كبير، لافتا إلى أنه تم علاجه من كثير من الإصابات إلا أن إصابات الرأس والوجه استمرت كما هي وتفاقمت حالته الصحية ولم يجد في النهاية من يلجأ له بعد الله عز وجل سوى الاستغاثة بالرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا من السعي وطرق جميع الأبواب.

استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج الشاب

وأضاف، الحمد لله وجدت استجابة سريعة من الرئيس السيسي وتم نقلي أمس لمستشفى الزقازيق الجامعي ووجدت اهتماماً كبيرا من الأطباء بناء على توجيهات الرئيس، موضحا أنه محتجز بالعناية المركزة لمتابعة حالته وتقديم العلاج اللازم له استعدادا للتدخل الجراحي.

التقرير الطبي حول حالة الشاب

وقال الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق أنه فور استقبال الشاب تم تشكيل لجنة طبية ضمت 5 تخصصات طبية من أساتذة كلية الطب واستشاري المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق ضمت جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين والأنف والأذن والحنجرة والتجميل وجراحة العيون والأشعة والتخدير. وتم إجراء الفحوصات اللازمة للشاب.

وأشار إلى أن التقرير الطبي أظهر معاناة الشاب من وجود تشوهات في عظام الوجه ومشكلات بفتحة الفم ومفصل الفك كما يعاني من حول وازدواجية في الرؤية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه جاري إعداد برنامج للجراحة والعلاج تحت إشراف الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.