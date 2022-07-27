محافظ سوهاج: إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، وذلك في حملات مكبرة شنتها جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات، حفاظا على مقدرات الدولة وحق الشعب.

إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وقالت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم إزالة 25 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها عدد ٨ حالات بقرى «الشواولة، وأولاد سلامة، والدناقلة»، داخل وخارج الحيز، وأملاك دولة، كما تمت إزالة 5 حالات بمساحة 507 أمتار تعديات على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص بروافع العيساوية وبندر المنشأة، وتم إزالة حالة تعدي بلوك حجري على مساحة 100 متر، وردم مساحة 200 متر بالنويرات، وكذلك إزالة فورية لحالتين تعدي بالطوب الأبيض بأولاد سلامة خارج الحيز بمساحة 420 متر، وإزالة فورية لعدد 3 حالات على أملاك الري بأولاد الشيخ بإجمالي مساحة 105 أمتار، وتم فك شدة خشبية بقرية الزارة نجع الشعرة، وازالة في المهد تم خلالها ردم قواعد بناحية النويرات على مساحة 12 سهم خارج الحيز بأولاد جبارة.

وأضافت رئيس مركز ومدينة المنشاة أنه تم إزالة فورية لمنزل بالبوص بقرية الخنانسة غرب نجع القط التابعة للوحدة المحلية بأولاد سلامة على مساحة 2 قيراط، كما تم تنفيذ 4 حالات بنطاق دائرة المنشاة، عبارة عن 4 قطع أراضي زراعية بمساحة 400 مترا بلوك ابيض، و فك شدة خشبية قواعد وأساسات داخل الحيز العمراني بمساحة 100 مترا بروافع العيساوية.

وذكر عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج أنه تم إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال حملات مكبرة، منها " إزالة فورية لعدد 3 حالات تعدي، منها حالتي تعدي على أرض زراعية بمساحة 3 قيراط، بقرية قلفاو، وإزالة فورية لسور ارتفاع متر طول ٣٥ م بقرية عرابة أبو دهب، مشيرا إلى تنفيذ عدد ٥ حالات إزالة أخرى، منها إزالة 2 حالة تعدي بالبناء على أرض زراعية بنجع الشمندي بأولاد نصي، وإزالة فورية لسور من البلوك الأبيض ومونة الاسمنت على مساحة ٥٠ متر طولي وارتفاع ٢ متر داخل الحيز العمراني، وإزالة فورية في المهد على مساحة 40 مترا بقرية تونس، وكذلك إزالة عدد 2 من الأكشاك المخالفة.

وأشار حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف، منها تنفيذ إزالة فورية وفك شدة خشبية لسقف الدور الثاني خارج الحيز العمراني بقرية الصوامعة شرق على مساحة ١٢٠ متر، وتنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية لسقف الدور السادس العلوى علي مساحة 80 متر بعرب الاطاولة بقرية نيدة، وإزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ١٧٥ متر خارج الحيز العمراني بناحية قرية نيدة، وإزالة فورية لبناء مخالف بدون ترخيص مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ١٥٠متر داخل الحيز العمراني بالعزبة والعرب.

حملات مكبرة

وأوضح محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام أنه تم إزالة عدد 6 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال حملات مكبرة قام بها المركز، منها " إزالة بناء سور بدون ترخيص بطول 70 متر بالدنافقة بأولاد يحيي بحري، وإزالة فورية بعرب الصبحة بقرية السلام على مساحة واحد قيراط، وإزالة بناء سور بطول 25 متر بالطوب الأحمر والطين بنجع الجزيرة الوسطى بأولاد يحيي بحرى، وإزالة فورية لحالتين تعدي بقرية السلام على مساحة 2 قيراط، وإزالة فورية على مساحة 85 متر بقرية عزبة حمد بأولاد طوق غرب . وفي نطاق مركز ومدينة طهطا تمت إزالة عدد 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، منها إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمجلس قروى شطورة على مساحة حوالى 12 سهم، وإزالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة حوالى 70 متر بقرية القبيصات، وإزالة تعدى على الأراضي الزراعية بساحل طهطا على مساحة 14 سهم، وتنفيذ عدد 7 حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية بمجلس قروى شطورة، وتنفيذ حالتي إزالة تعدى على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا على مساحة قيراط و4 أسهم، كما تم إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بطريق القبيصات بمجلس قروى نزلة القاضي، كما تم ضبط كمية من الطوب الأبيض ومصادرته بمجلس قروى شطورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما إلى إزالة عدد 9 حالات مخالفة بالبناء داخل وخارج الحيز العمراني بدون ترخيص، منها إزالة فورية بمجلس قروى مشطا لـ 3 حالات تعدي في المهد وقبل التطوير بقرى «الشيخ عمار، والعتامنة، ومشطا»، كما تمت إزالة فورية لشدة خشبية بأعمدة خرسانية بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية الشوكا، وإزالة حالة تعدي بالبلوك الأبيض والأسمنت بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بحوض نوسة بالشوكا بندر طما، وفك شدة خشبية بالمدينة عبارة عن بناء مخالف على مساحة 70 مترا، وإزالة فورية لحالة بناء مخالف للقانون رقم 119 لسنة 2008 خارج الحيز العمراني على مساحة 60 مترا، وإزالة فورية في المهد بقرية التحرير على مساحة 60 مترا، كما تمت الإزالة الفورية لحالة تعدي بقرية الأغانة بمساحة 40 مترا.