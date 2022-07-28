حظك اليوم برج العقرب الخميس 28-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب شخص قوي ذكي يعرف كيف يتعامل مع مختلف المواقف ومهما مر من أزمات يستطيع أن يتخطاها ويتغلب عليها بالصبر والتفكير الطويل لإيجاد حل مناسب.

مواليد برج العقرب في الحب

مولود برج العقرب شخص رومانسي ويحب العيش في عالم الخيال ولديه كثير من الشغف الذي يحب ألا يفقده ويزداد مع الوقت إذا كان شريكه مناسبًا له ولأفكاره، ودائمًا ما يعلمون على إنجاح العلاقة وتطورها ويعملون على تعزيز التواصل والحوار في علاقتهم، ومُشاركة مشاعرهم وأفكارهم مع محبيهم، كما يحرصوا على تقديم كل سبل الدعم والمساندة للطرف الآخر، وتجدهم يتحملون المسئولية التي تقع عليهم في المنزل وخارجه، ورغم القوّة الخارجية التي تظهر عليهم، إلّا أنّ قلوبهم طيبة ومشاعرهم رقيقة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، وفق ما ذكرته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم، لذا عليك أن تكون هادئا وتدير الأمور جيدًا مهما كانت الضغوط فذكائك يجعلك تتغلب عليها، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إلى أنَّ الوضع الفلكي دقيق بالنسبة لمواليد برج العقرب لذا عليهم ألا يتعاملوا بقسوة مع الآخرين ويسيطروا على عدوانيتهم، وذلك بحسب فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».