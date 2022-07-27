عاجل.. مصرع سيدة دهستها سيارة مسرعة في الدقي

لقيت سيدة خمسينية مصرعها متأثرًة بإصابتها بنزيف داخلي، بعدما دهستها سيارة بأحد شوارع منطقة الدقي بالجيزة، وتم على الفور نقلها إلى مستشفى القصر العيني وتوفيت عقب وصولها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم نقلها إلى المشرحة بناء على قرار من جهات التحقيق.

نزيف داخلى

وردت إشارة إلى قسم شرطة الدقي من أحد المستشفيات، تفيد باستقبالها سيدة مصابة بنزيف داخلي وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أن السيدة المتوفاة في العقد الخامس من عمرها.

جثة مجهولة

وتبين أن السيدة صدمتها سيارة في أحد شوارع منطقة الدقي بالجيزة، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني لاسعافها، ولكنها توفيت بعد نقلها إلى المستشفى متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي تسبب في وفاتها وفاتها، وتم نقلها إلى المشرحة وتم تسجيلها برقم 208 كجثة مجهولة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.