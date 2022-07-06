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محمود مسلم

أستاذ علاج الأورام: 34% نسب الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات

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أحمد أبوضيف
09:46 ص | الأربعاء 06 يوليو 2022
مستشفى قصر العينى

مستشفى قصر العينى

أكد الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني، أنّ الدراسات العلمية لأمراض الثدي تسير بخطى جيدة ومتميزة دون أي مشكلات، لافتًا إلى أنّ مصر نجحت الفترة الماضية في السير قدمًا بمبادرة مكافحة مرض أورام الثدي للسيدات، كما ساهمت في تطوير منظومة العلاج لأورام الثدي، وتقليل نسب الحالات المتأخرة 60 % إلى 30%.

وأضاف أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه خلال أول عامين من تطبيق المبادرة، جرى استقبال نحو 17 مليون سيدة؛ بهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.

اتباع أفضل الطرق العالمية لعلاج سرطان الثدي

وأوضح «عبد العظيم»، أن مصر انتهجت في مجابهة أورام الثدي وعلاجها، نفس الخطوات والطرق المتبعة في كبرى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى تقديم أفضل علاج يعمل على تحسين نسبة الشفاء للمرضى وبتوجيهات من الرئيس السيسي لتوفيره للسيدات التي يتم علاجها على نفقة الدولة، والمصابة من المراحل الأولى والثانية والثالثة.

أورام السرطان للسيدات تمثل 34%

وأشار أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني، إلى أن إحصائيات مرض أورام الثدى في مصر تمثل نحو 34% من كل حالات السرطان التي تصيب المرأة، مطمئنًا  المواطنين أن مصر تسير بخطى إيجابية لصالح تطوير منظومة العلاج.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.