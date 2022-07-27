الطاقة الأمريكية تتوقع ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وبحوث «كامكو إنفست»، في تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل، ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة نسبة 3.2 في المائة مقارنة بمعدلات الاستهلاك في العام 2021 ليصل إلى 85.85 مليار قدم مكعب يومياً بما يعادل 2.4 مليار متر مكعب يوميًا.

2.92 مليار متر مكعب يوميا انتاج الغاز

وقدرت إدارة معلومات الطاقة أن يصل انتاج الغاز المسوق في الولايات المتحدة إلى 104.61 مليار قدم مكعب يومياً بما يعاجل 2.92 مليار متر مكعب يومياً في العام 2022، بنمو تصل نسبته إلى 3.5 في المائة مقارنة بمستويات العام 2021.

ومن المتوقع أن يشهد استخدام الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة الكهربائية، أكبر قطاع مستهلك للغاز الطبيعي، ارتفاعاً من 30.88 مليار قدم مكعب يومياً «0.9 مليار متر مكعب يومياً»، في العام 2021 إلى 31.85 مليار قدم مكعب يومياً «0.89 مليار متر مكعب يوميًا»، في العام 2022.

استهلاك الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي

وحدّثت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في الولايات المتحدة، وتتوقع أن يرتفع في العام 2022 بمقدار 23.2 مليار قدم مكعب في المتوسط، مقابل 22.46 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2021.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية للنصف الأول من العام 2022 نحو 11.2 مليار قدم مكعب يومياً بما يعادل 0.31 مليار متر مكعب يومياً على خلفية تزايد الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا.

وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، اتجه ما يقرب من نسبة 71 في المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أوروبا مقارنة بمتوسط سنوي نسبته 34 في المائة في العام 2021.

تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية

من جهة أخرى، تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في النصف الثاني من العام نتيجة للحريق الذي نشب في محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس وتسبب في تدميرها، مع توقع استئنافها العمل بنهاية العام 2022، ومن المتوقع أن يؤدي انقطاع امدادات محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال إلى إضعاف طاقة الولايات المتحدة التصديرية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 17 في المائة.