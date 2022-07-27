تقرير: انخفاض صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي عالميا وقطر في الصدارة

كشفت تقارير عالمية لوكالة بلومبيرج وبحوث «كامكو إنفست»، أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في أبريل 2022، متفوقة على الولايات المتحدة بعد أن قفزت صادراتها إلى أعلى مستوياتها المسجلة في خمس سنوات.

نتهاء أعمال الصيانة الموسمية لمنشآت الغاز الطبيعي

وأضاف التقرير الذي حصلت «الوطن»، على نسخه منه، أن هذا الارتفاع في الصادرات جاء عقب انتهاء قطر من أعمال الصيانة الموسمية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال وتراجع الطلب على وقود التدفئة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر بلغ 11.9 مليار دولار أمريكي في أبريل 2022 مقابل 5.8 مليار دولار في أبريل 2021 أي بزيادة تقدر بحوالي 6 مليارات دولار.

قطر تبدأ المرحلة الأولى من مشروع توسيع حقل الشمال

واتجهت معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال القطرية إلى الصين تليها الهند واليابان، ومن المقرر أن تبدأ قطر المرحلة الأولى من مشروع توسيع حقل الشمال بعد الإعلان عن بعض الشركاء الرئيسيين الذين انضموا إلى المشروع وهم تحديداً شل وإكسون موبيل وكونوكو فليبس وإيني وتوتال إنرجي.

وتخطط قطر في المرحلة الأولى لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43% من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام 2025، وفي المرحلة الثانية من المشروع، كما تخطط قطر لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.

وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي عالميا بشكل متزايد خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية، بداية النصف الثاني من العام الجاري، ويساهم الصراع في تعزيز حالة عدم اليقين تجاه إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، خاصة في ظل الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية.