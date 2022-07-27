6 أدوات تحتاجها قبل امتحان القدرات 2022 في الكليات الفنية.. اعرفها

بدأ طلاب الثانوية العامة 2022، في تسجيل طلب امتحان القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات الفنية، وغيرها من الكليات التي تشترط اجتياز الطالب لامتحان القدرات قبل الالتحاق بها، وفيما يخص الكليات الفنية التي تشمل كليات الفنون الجميلة، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية النوعية شعبة التربية الفنية.

الأدوات اللازمة لدخول امتحان القدرات 2022

وتحدد وزارة التعليم العالي للطلاب مواعيد اختبارات القدارات لكل طالب عقب تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات إلكترونيًا، ويستعد الطلاب بتجهيز مجموعة من الأدوات اللازمة لاجتياز الاختبار، وتحدثت «الوطن» إلى الدكتور محمد إسحق قطب أستاذ النحت والعميد السابق لكلية التربية الفنية جامعة حلوان، عن الأدوات اللازمة للطالب خلال أداء امتحان القدرات، والتي تشمل:

1- أقلام رصاص متنوعة وبدرجات مختلفة، (لأن الطالب يظلل الرسم أبيض وأسود).

2- أقلام فلوماستر.

3- ألوان (أقلام خشب ألوان متنوعة - وألوان فلوماستر).

4- أستيكة عادية.

5- استيكة فحم.

6- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل) والتي يستعملها في التصميم الابتكاري، موضحًا أن الموضوع الابتكاري يشكل (بوستر أو إعلان أو كارت أو عملة.. إلخ)، ويتطلب توظيف خاص للكتابة والألوان داخل التصميم، مع أخذ مثلث كبير في امتحان قدرات فنون تطبيقية، ومنقلة، ومسطرة كبيرة، لأن امتحان فنون تطبيقية يركز على المنظور الهندسي.

وشدد «إسحق» على ضرورة أن يأخذ كل طالب أدواته وألوانه معه خلال تأدية امتحان القدرات 2022، لأن الكلية غير مسؤولة أو ملزمة بتسليمه أي أداة ناقصة، وذكر ولا يصحب الطالب معه اللوحة، لأن الكلية تسلم اللوحات الورق الفارغة للطلاب، والتي تكون مختومة بختم الكلية.

ونصح «إسحق» اقتصار التقدم للامتحان القدرات على الطلاب الذين لديهم استعداد أو موهبة فقط، «لأن التصحيح والتقييم جاد لامتحان القدرات، خاصة مع زيادة أعداد المتقدمين (بالآلاف) ولا يوجد إلا عدد محدود للطلاب بالكليات حسب ما يحدده المجلس الأعلى للجامعات (تصفية)».

آخر موعد لتسجيل اختبار القدرات 2022

ويتاح باب التسجيل في اختبارات القدرات 2022 عبر الموقع الخاص بالتنسيق ابتداء من الاثنين 25 يوليو الجاري، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس المقبل.