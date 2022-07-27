اجتماع طارئ لمجلس إدارة «الموسيقيين» لبحث الوضع بعد استقالة النقيب

يعقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، اجتماعا طارئا، الأحد المقبل، لبحث الوضع الحالي بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر من مقعد النقيب رسميًا، وقرار اتحاد النقابات الفنية بفتح باب الترشح، وتستعد النقابة لانتخابات جديدة على مقعد النقيب الذي أصبح خاليا برحيل «شاكر»، وحتى الآن لم يعلن أي فنان ترشحه بشكل رسمي لمنصب نقيب «الموسيقيين».

وأوضح مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية أن هناك حالة كبيرة من الانقسام بين الأعضاء على السيناريو المقبل، وقال المصدر في تصريحات لـ «الوطن»: «اجتماع الأحد سيشهد مناقشات ساخنة بين مجلس الإدارة لوضع خارطة الطريق، خاصة أن جزء من الأعضاء مع فكرة فتح باب الترشح وإجراء انتخابات، بينما يرفض الجزء الثاني الانتخابات، وضد فكرة تدخل اتحاد النقابات الفنية في نقابة الموسيقيين».

اتحاد النقابات الفنية يفتح باب الترشح لـ «نقيب» الموسيقيين

وفتح اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، باب الترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية، الإثنين الماضي، بعد قبول استقالة الفنان هاني شاكر رسميا، والتي تقدم بها مطلع يوليو الجاري، وتم توجيه الشكر لـ «أمير الغناء العربي» على الفترة التي قضاها في خدمة النقابة والموسيقيين.

هاني شاكر: أعود لصفوف الموسيقيين.. وأتمنى النجاح للنقيب الجديد

ومن جانبه، قال هاني شاكر في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إنه عاد إلى صفوف الموسيقيين كمطرب مرة أخرى بعد 7 سنوات كاملة قضاها في مقعد النقيب، مؤكدا أن هناك عدد من الأسماء الهامة والواعدة التي تصلح لقيادة النقابة خلال الفترة المقبلة، مُعلنا عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للنقيب المنتخب.

وخاض هاني شاكر آخر انتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية لدورة ثانية، عام 2019، أمام الفنان مصطفى كامل والتي حُسمت لصالح «شاكر»، بفارق ألف صوت.