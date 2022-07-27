تأجيل محاكمة أب قتل طفله انتقاما من زوجته بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة أب متهم بقتل طفله انتقاما من زوجته إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل كما قررت عرضه على مستشفى للطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية من عدمه.

تأجيل محاكمة اب متهم بقتل ابنه

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم رئيس محكمة الزقازيق وعضوية المستشاريين على أحمد رجب وحسام محمد المكاوي وحسام الهجري وأمانة سر أحمد رمزي.

وتعود أحداث القضية لعام 2021 حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة يفيد تلقي القسم بلاغا بوفاة «مالك. م. ع» 3 سنوات إثر تعرضه للخنق.

تفاصيل العثور على الطفل جثة هامدة

وانتفلت قوة من ضباط مباحث قسم الصالحية الجديدة لإجراء التحقيقات اللازمة وبسؤال والدة الطفل اتهمت زوجها بالتسبب في الواقعة وقتل طفلهما على إثر خلافات بينهما.

وأشارت إلى أنها كانت ذهبت إلى منزل عائلتها برفقة طفلتها وعندما عادت وجدت الطفل فاقدا النطق والحركة وتم نقله إلى مستشفى الصالحية الجديدة لمحاولة إسعافه إلا أنه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم القبض على الأب واعترف بخنق الطفل وهو نائم انتقاما من زوجته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت المتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق.