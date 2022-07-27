انخفاض 3 جنيهات في سعر كرتونة البيض اليوم بـ«التموين»

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر كرتونة البيض اليوم في المنافذ التابعة لها وفروع المجمعات الاستهلاكية، بعد أن طرحت الوزارة سلعة البيض منذ يومين تسهيلا على المواطنين في إتاحة وضخ كثير من كميات البيض في المجمعات للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن أسعار البيض في السوق المحلي بنسبة تصل لـ25%.

سعر كرتونة البيض اليوم في التموين.. انخفاض 3 جنيهات

وشهد سعر كرتونة البيض اليوم في التموين انخفاضا بقيمة 3 جنيهات في سعر طبق البيض، إذ بلغ سعر طبق اليوم حاليا في المجمعات الاستهلاكية 62 جنيها بدلا من 65 جنيها، وأكدت وزارة التموين على استمرار ضخ البيض بكميات تفوق عن الأيام الأولى لضخه وذلك بسبب تزايد إقبال المواطنين على شراء البيض من المجمعات.

ضخ 20 ألف كرتونة بيض يوميا للمجمعات الاستهلاكية

وتضخ وزارة التموين يوميا ما يقرب من 20 ألف كرتونة بيض يوميا لفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى جميع المحافظات، وذلك بسعر أقل من سعر البيض في السوق المحلي والسلاسل التجارية بحوالي 13 جنيها، إذا يتراوح سعر الطبق من 70 إلى 75 جنيها، وذلك بناء على اتفاق وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية واتحاد منتجي الدواجن في ضخ البيض لفروع المجمعات بسعر مخفض للمواطنين.

أسعار البيض في الأسواق

وتتباين أسعار البيض في الأسواق والسلاسل التجارية عن أسعار البيض في المنافذ الحكومية ومنها منافذ الزراعة ومجمعات وزارة التموين، وتشمل الأسعار كالتالي.

** 60 جنيها سعر كرتونة البيض في الزراعة.

** 62 جنيها سعر كرتونة البيض في التموين.

** من 70 إلى 75 جنيها سعر كرتونة البيض في السوق.