محافظ المنيا يوجه بتسهيل فريق عمل المالية لتعميم نظام إدارة المرتبات

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتسهيل أعمال فريق عمل وزارة المالية، والمكلف بعملية نشر وتعميم نظام إدارة المرتبات، ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (البيرول).

استعرض المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، تقرير مديرية القوي العاملة إدارة السلامة والصحة المهنية، بشأن نتيجة التفتيش على بعض المنشآت (بالقطاع الحكومي)، لتأمين تلك المنشآت من مخاطر بيئة العمل.

واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.

افتتاح مسار رحلة العائلة المقدسة بدير جبل الطير

ووجه المحافظ الشكر لوزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار، والكنيسة المصرية، لكل ما تم تقديمه من تسهيلات ومجهودات خلال الفترة السابقة، والتي ساهمت في الافتتاح الكبير لمسار رحلة العائلة المقدسة بدير جبل الطير، بمركز سمالوط، باعتباره أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ووضع المنيا على الخريطة السياحية العالمية.

تقييم أداء القيادات والعمل على ضخ دماء جديدة

وهنأ المحافظ قيادات المحافظة الجدد، مشيداً بجهود وزارة التنمية المحلية، لتقييم أداء القيادات والعمل على ضخ دماء جديدة، تسهم في تحقيق مسار التنمية الشامل، ولتحقيق الأهداف المطلوبة، وتعظيم الاستفادة لتحقيق الصالح العام للمواطنين، مشيراً الى أن الحركة تضمنت تعيين اللواء ياسر عبدالعزيز بوظيفة سكرتير عام المحافظة، ومحمد معوض عقل، سكرتير عام مساعد للمحافظة.

ونقل المحافظ تحيات وزير التنمية المحلية إلى جميع القائمين على تنفيذ أعمال مبادرة تنمية قرى الريف المصري «حياة كريمة» بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل لإنهاء كافة المشاريع التي شارفت على الانتهاء، مع إدخال الكهرباء والمياه لأي مشروع تم الانتهاء منه، وخاصة مشروعات التربية والتعليم، باعتبارها من أهم المشروعات القومية، موجهاً جهاز التعمير بإعداد تقرير كامل يضم كافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بمشاريع المبادرة.

وأكد الاستمرار في المرور الميداني، إلى جانب عقد الاجتماع الأسبوعي، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، لضمان الانتهاء من كافة المشاريع وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة، وشدد المحافظ على ضرورة عدم التهاون، والالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مستجدات الموقف الحالي لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، مناشداً المواطنين بضرورة التوجه لمراكز اللقاح لأخذ الجرعة المعززة لمن هم فوق سن 60 سنة بالبطاقة الشخصية، إلى جانب التوجه لأي مستشفى لعمل المسحات، ومؤكداً جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية.