إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة

أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الأوسط بالمنيا الجديدة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة التي كانت تقلهم، مما أدى إلى انقلابها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسط بالمنيا الجديدة، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انقلاب السيارة ووجود مصابين.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين إصابة كل من «عمر ز.، وأحمد م.، ومصطفى ح. أ.، ومحمد أ. ف.، وأحمد م. ع.، وحمادة ص.، ومحمد ع. أ.، وعماد ل.، وفولي م. ع.» بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

التحريات ترجح وقوع الحادث بسبب السرعة

رجحت التحريات الأولية، التي أجرتها وحدة المباحث، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والدوران المفاجئ على الطريق الأوسط، مما أدى إلى انقلاب السيارة، بعدما فشل السائق في السيطرة عليها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير على الطريق الأوسط.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي، قبل نحو أسبوع، حادث مروع أمام قرية «البرشا» بمركز ملوي، بمحافظة المنيا، حيث اصطدم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل ثقيل من الخلف، أثناء توقفها لتغيير أحد الإطارات، مما أسفر عن مصرع 23 شخصاً وإصابة 30 آخرين، غالبيتهم من محافظتي أسيوط وسوهاج.