تنسيق الجامعات 2022.. كل ما تريد معرفته عن كلية الزراعة ببنها «الأقدم في مصر»

تعد كلية الزراعة بجامعة بنها أقدم كليات التخصص في الجمهورية حيث تخطي إنشاؤها 100 عام منذ تاسيسها في عام 1911 وتعد من الكليات العريقة بين كليات الزراعة في مصر والعالم وتضم نخبة متميزة من العلماء في جميع التخصصات ويتوافر بها بنية تحتية قوية سواء من أبنية تعليمية ومزارع على مستوى متميز.

«الوطن» تستعرض أقسام وبرامج كلية الزراعة بجامعة بنها الدراسية، في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة وخدمات تنسيق الجامعة 2022 لطلاب الثانوية العامة.

أقسام كلية زراعة بنها في مشتهر

تضم كلية الزراعة بجامعة بنها وفق موقع الكلية علي الإنترنت عدداً من الأقسام يصل عددها إلى 13 قسما هي:

المحاصيل

وقاية النبات

الإنتاج الحيوانى

البساتين

الوراثة

الأراضى

الكيمياء الزراعي

الصناعات الغذائية

الألبان

الاقتصاد الزراعى

النبات الزراعى

الهندسة الزراعية

أمراض النبات

ولمزيد من التفاصيل حول الأقسام وشروط الإلتحاق بأقسامها وتفاصيل كل قسم علي حده من هنـــــــــــــــــــــا.

برامج كلية الزراعة في فرع الجامعة بالعبور

وتماشيا مع رؤية تطوير التعليم خصصت جامعة الزراعة وفق موقع الكلية علي شبكة الإنترنت برنامج دراسي حديث للدراسة بمصروفات في فرع جامعة بنها بالعبور هو برنامج البيوتكنولوجى.

ويهدف البرنامج إلى دراسة نواحي عديدة في مجالات الوراثة والإنتاج النباتي والانتاج الحيواني والداجني والميكروبيولوجيا والكيمياء و أفات وأمراض النبات وتكنولوجيا النانو وغيرها من المجالات ذات العلاقة، والدراسة في برنامج البيوتكنولوجي يقوم على نظام الساعات المعتمدة.