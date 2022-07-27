تفاصيل عقوبة جديدة على المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق.. «قضية مخدرات»

4 سنوات هي جملة الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهم بالتحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق، كان آخرها من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن كانت محكمة جنح مستأنف النزهة قد عاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة الفعل الفاضح العلني داخل محطة قباء بالخط الثالث «العتبة - عدلي منصور».

وبينت أوراق قضية التحرش أن المتهم شاب في العقد الثالث من العمر وتربص بفتاة كانت في مترو الأنفاق وارتكب فعلًا غير أخلاقي معها.

كاميرات المراقبة

كاميرات المراقبة هي أداة توثيق أدلة الاتهام خاصة في جرائم التحرش وهتك العرض وتكون بمثابة قرينة دامغة على ارتكاب المتهم لجريمته مهما تنصل منها، وفي الغالب فإن المتهم عندما يتم مواجهته بفيديو الجريمة يرضخ ويعترف بتفاصيلها أمام الشرطة بعد القبض عليه، كما أن توثيق الجريمة بالفيديو يعد عاملًا معاونًا لضباط البحث الجنائي في سرعة القبض على المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة لينال عقابه وفق القانون.

متحرش مترو الأنفاق فتح سوستة البنطلون

أوراق قضية التحرش المتهم فيها الشاب كان يجلس على المقعد المقابل للفتاة المجني عليها وفتح سوستة بنطلونه أمامها وأن الفتاة تمكنت من تصويره بالفيديو وحررت محضرًا بالواقعة وثبت من التحقيقات صحة الاتهام وألقي القبض على المتهم بعد تقديم فيديو مدته 37 ثانية وثق الجريمة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وبعد 7 أيام فقط أحيل إلى ساحة القضاء فصدر ضده حكم نهائي من محكمة جنح مستأنف النزهة بحبسه لمدة 3 سنوات.

حبس متحرش المترو في قضية حيازة حشيش

وتبين من التحقيقات أن النيابة العامة أحالته محبوسًا في قضية حيازة مخدر الحشيش أمام محكمة جنايات القاهرة وتم تداول القضية على مدار عدة جلسات حتى صدر حكم اليوم بحبسه لمدة سنة بتهمة حيازة مخدر الحشيش، وبالتالي فإن المتهم أصبح رهن تنفيذ العقوبة النهائية بحبسه.