مترو الأنفاق: تعقيم المحطات كل ساعتين لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

أكّد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أنَّه يتمّ تعقيم وتطهير المحطات كل ساعتين، إضافة إلى تعقيم عربات القطارات قبل ساعات التشغيل، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، مشيرًا إلى أنَّ هناك تشديدات داخل المحطات لمنع دخول أي راكب المحطات واستقلال القطارات دون كمامة.

إجراءات مشددة بالمحطات والقطارات لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

وقال «عبدالهادي»، لـ«الوطن»، إن شركة مترو الأنفاق، تنفذ يوميًا إجراءات مشددة داخل المحطات وعربات القطارات، للحد من من كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم ترصد أى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، منوها إلى أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية مجانا.

50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أنَّ هناك غرامة فورية سيتمّ تطبيقها على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل محطات وعربات مترو الأنفاق، للحد من انتشار فيروس كورونا، ولن يتم تخفيف إجراءات فيروس كورونا، داخل المحطات وعربات القطارات في الوقت الحالي، مؤكّدًا أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكّد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل.

إجراءات جديدة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا داخل مترو الأنفاق

- ارتدِ الكمامة ولا تُعِدْ استخدامها مرة أخرى داخل عربات ومحطات مترو الأنفاق.

- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

- تأكّد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

- لا ترتدِ الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.