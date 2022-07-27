مصرع وإصابة شخصين في انقلاب «ملاكي» على صحراوي البحيرة

شهد طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، عند منطقة الكيلو 160 بالقرب من محور الضبعة، حادث انقلاب سيارة ملاكي، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة، وجرى التحفظ على جثة المتوفي داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام، كما تم نقل المصاب إلى نفس المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات المتبعة بشأن الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطاراً بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة الكيلو 160 بالقرب من الضبعة، بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

أسماء ضحايا حادث صحراوي البحيرة

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين مصرع «محمد عبدالعزيز محمد»، 48 سنة، مهن حرة، جرى التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب «شريف عبدالمنعم قضب»، 28 سنة، مهن حرة، مقيم بالجيزة، وجرى نقله إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، كما جرى رفع حطام السيارة، وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

وشهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، انقلاب دراجة نارية، مما أدى إلى إصابة شخصين، وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.