ضبط مخزن أدوية ليست مدرجة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مخزن أدوية في محافظة الشرقية، بداخله كمية كبيرة من الأدوية غير المدرجة، وغير المصرح بتداولها داخل البلاد، وتحفظت على الكميات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد الطبية بصورة غير مشروعة.

إدارة مخزن «بدون ترخيص»

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام «طبيب- مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح» بإدارة مخزن «بدون ترخيص»، كائن بذات الدائرة، لتجميع وتوزيع الأدوية المصرح بها للتداول، وأخرى غير مصرح بتداولها داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المخزن المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والجهات المعنية، وتم التقابل مع المذكور.

ضبط 5175 وحدة دوائية

وبفحص المخزن، عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية بإجمالى «عدد 5175 وحدة دوائية- عدد 8417 عبوة فارغة» جميعها غير مدرج بوزارة الصحة المصرية، لتداولها داخل البلاد.

بمواجهته أقر بقيامه بإدارة المخزن «بدون ترخيص» لبيع وتوزيع الأدوية على عملائه، واستخدامه للعبوات الفارغة لإعادة تدوير المرتجع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.