مصرع مدرس وابنته وإصابة زوجته في تصادم على صحراوي أسوان

خيّمت حالة من الحزن والأسى على أهالي محافظة أسوان، عقب انتشار نبأ وفاة مدرس جغرافيا شهير وابنته، وإصابة زوجته في حادث تصادم مروّع بين سيارة ملاكي كانوا يستقلونها وأخرى نقل ثقيل، على طريق أسوان الصحراوي بالقرب من الكيلو 100 وتحديداً قبل كمين الشرطة، حيث سقط الأب وابنته جثة هامدة غارقين في دمائهما بينما أصيبت زوجته بإصابات متنوعة وجرى نقلها إلى المستشفى، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث تصادم ووجود متوفين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وأخرى ملاكي قيادة مدرس جغرافيا شهير وبرفقته أسرته، على طريق أسوان الصحراوي قرب كمين أسوان الأمني بمدخل المحافظة، أثناء عودتهم من محافظة أسيوط إلى مسكنهم بمحافظة أسوان.

مصرع المدرس وابنته وإصابة زوجته

وأسفر الحادث عن مصرع «أسامة عبدالمعز»، مدرس جغرافيا في مدرسة اللغات المتميزة، وابنته، كما أسفر عن إصابة زوجته بإصابات متنوعة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسوان العام تحت تصرف جهات التحقيق، والزوجة المصابة إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على طريق أسوان الصحراوي أمام المارة، كما تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

دفتر عزاء لمدرس الجغرافيا وابنته

وتحوّلت الصفحات والمجموعات العامة الخاصة بمحافظة أسوان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء في مدرس الجغرافيا الراحل، حيث وصفه الجميع بدماثة الأخلاق، والطيبة، والأدب الجم، وحُسن تعامله مع الصغير والكبير.