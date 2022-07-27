الديهي: التحالف الوطني للعمل الأهلي تجربة جديرة بالدراسة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنظيم كبير ضخم يجمع كل أهل الخير، وهو تجربة جديرة بالدراسة، إذ أعلن مساهمته في خطة الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية، وذلك بتقديم دعم شهري منتظم إلى 400 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.4 مليار جنيه وذلك لمدة عام.

11 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل في مصر

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أنه بالأمس صدر قرار بتقديم دعم 11 مليار جنيه لدعم محدودي الدخل في مصر طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعلن عن تقديم دعم 2.4 مليار جنيه، بالإضافة للدعم العيني بمجمعات وزارات التموين والداخلية والزراعة وغيره.

هناك 3 أسعار للبيض في مصر اليوم

ومن ناحية أخرى، أوضح الديهي، أن هناك 3 أسعار للبيض في مصر اليوم وفقًا لـ 3 جهات رسمية، موضحًا أن وزير التموين وجه بتخفيض سعر البيض بالمجمعات الاستهلاكية بـ 62 جنيه بدلًا من 65 جنيه، كما أن وزارة الزراعة طرحت البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ 58 جنيه للطبق، في حين أن الغرفة التجارية أعلنت أن السعر العادل للطبق البيض للمستهلك 55 جنيه، وتبلغ تكلفته 52 جنيه.

سعر طبق البيض بالأسواق من 70-78 جنيه

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «أننا بحاجة لتوحيد وتنسيق المعلومات، العرض والطلب يكون بالنسبة للتجار وليس للوزارات التابعة للحكومة»، منوهًا بأن سعر طبق البيض بالأسواق من 70-78 جنيه، مؤكدًا أن الدولة بحاجة للتركيز في الأرقام المعلنة، وأن يكون هناك توحيدا للسعر المعلن ولن نقول العودة للتسعيرية الجبرية.